Valutazione obiettivi gestionali dei direttori generali: Asl Bt è la più virtuosa di Puglia

Con 93,93 punti percentuali la Asl Bt risulta l’Azienda Sanitaria Locale più virtuosa della regione Puglia: è questo il dato che emerge dalla valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle Asl e dei Policlinici per l’anno 2019.

La valutazione è stata eseguita su una serie di parametri raggruppati per aree. I settori di analisi sono capacità di governo della domanda sanitaria, appropriatezza e qualità, prevenzione, assistenza farmaceutica, sanità digitale, aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa, capacità di ricerca e sperimentazione clinica: ogni settore di analisi viene scomposto per linee di intervento e obiettivi. La griglia che ne deriva qualifica anche gli indicatori e il peso percentuale di ciascun obiettivo.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – risultato che è frutto di uno studio dei dati, di progettazione e di monitoraggio costante dell’andamento aziendale, ma soprattutto è frutto dello spirito di abnegazione di tutti e della passione che mettiamo tutti i giorni per rendere possibile una sanità più accessibile e qualitativamente migliore. È un riconoscimento alla mia persona che sento il dovere di attribuire a tutti coloro che credono nello spirito di servizio e che fanno un lavoro quotidiano difficilissimo e delicatissimo, ma anche entusiasmante quando poi, dopo aver curato una persona e averla aiutata a sconfiggere una malattia o ad affrontarla in modo più umano, in ospedale, negli ambulatori e a casa, la soddisfazione più grande è ricevere attestazioni di gratitudine e riconoscimento verso il nostro lavoro. La strada da compiere però è ancora tanta, ma conforta sapere che è sempre più numerosa la gente che dalla nostra sanità riceve benefici in termini di qualità delle cure e di presa in carico delle loro patologie”.