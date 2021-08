Valentina De Gennaro nuova dirigente del quarto circolo “don Pasquale Uva”

E’ stata nominata la nuova dirigente scolastica del quarto circolo didattico cittadino “don Pasquale Uva” (plessi di via Carrara Reddito e Salnitro, quest’ultima ospiterà alcuni alunni della scuola media “Riccardo Monterisi”, chiusa per interventi di ristrutturazione). Si tratta di Valentina De Gennaro.

A comunicarlo è stato il direttore dell’ufficio scolastico regionale pugliese, Giuseppe SIlipo.

A partire dal 1° settembre, prenderà dunque il posto dell’uscente Francesca Castellini.

La nuova dirigente ha prestato servizio come docente di sostegno per quindici anni per la scuola primaria e da otto anni era in carica al primo circolo didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie.