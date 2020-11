Vaccino antinfluenzale, in Puglia 880mila dosi a medici di base e pediatri di libera scelta

“In Puglia le Asl hanno consegnato, ad oggi, 880mila dosi di vaccino antinfluenzale ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta”. A comunicato è il professore Pierluigi Lopalco, assessore in pectore alla Sanità della Regione Puglia, durante un confronto con Franco Busto, segretario generale Uil Puglia in diretta Facebook.

“Non è vero che c’è un ritardo”, ha ribadito Lopalco. “Gli anni scorsi, a fine stagione, i vaccini distribuiti non superavano mai le 600mila dosi. In Italia le Regioni hanno acquistato tutte le dosi presenti sul mercato, per questo le farmacie non hanno scorte. Ma nel tempo tutti coloro che vogliono il vaccino lo avranno gratuitamente tramite le Asl”.