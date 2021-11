Vaccino anti covid: seconde dosi per cittadini biscegliesi da affetturare all’hub di Andria

Cambio di programma per quel che riguarda i cittadini biscegliesi che sono in procinto di effettuare la seconda dose del vaccino anti covid.

Coloro i quali avevano in programma la somministrazione della seconda dose all’hub vaccinale di Bisceglie, dovranno effettuarlo presso l’hub di Andria al Polilvalente San Valentino in via Castellana Grotte. La Asl Bat sta provvedendo a contattare telefonicamente i cittadini per comunicare l’avvenuta variazione.

Per quel che concerne, la somministrazione delle prime e terze dosi, la Asl sta lavorando per stabilire dove indirizzare i cittadini nel più breve tempo possibile.

Foto: Andrianews24.city