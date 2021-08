Vaccini: Puglia seconda in Italia per rapporto dosi consegnate/somministrate, bene Bisceglie

Sono 5.071.742 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ieri in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.238.543) La Puglia oggi risulta la seconda regione italiana per rapporto dosi consegnate/somministrate.

Il tutte le città della provincia Bat la copertura vaccinale ha raggiunto risultati molto soddisfacenti: ad Andria e Barletta il 71% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose. A Bisceglie è Trani è stata raggiunta quota 74%, a Canosa il 70%, a Margherita di Savoia il 73%, a Minervino il 78%, a San Ferdinando il 71%, a Trinitapoli il 69% e a Spinazzola l’80%.