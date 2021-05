Vaccini, open day per over 60 con prenotazione a Bisceglie / QUANDO

Domani, sabato 22 maggio, nrll’hub vaccinale di Bisceglie, dalle 9 alle 14, open day aperto a tutti i cittadini con prenotazione fino al 26 maggio di età compresa tra i 60 e i 69 anni.

A comunicarlo è l’Asl Bat attraverso una nota.

In via Nicola Consiglio, a Bisceglie, pertanto, spazio a tutte e tutti gli over 60 con regolare prenotazione.