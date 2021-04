Vaccini: chiarimenti dal Comune di Bisceglie dopo disposizioni regionali

Il sindaco Angelantonio Angarano, dopo le indicazioni date questa mattina dalla Regione Puglia che per due volte ha variato la modalità di accesso libera alle vaccinazioni, nel tardo pomeriggio di oggi ha chiarito alcuni aspetti per quel che concerne quanto avverrà a Bisceglie.

“In seguito alle diverse disposizioni arrivate oggi dalla Regione Puglia, sono opportuni i seguenti chiarimenti:

– La campagna vaccinale prosegue regolarmente al PalaCosmai (sito in via Nicola Consiglio, accanto al Supermercato Famila) in base al calendario già programmato.

– Chi ha già effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, avrà un ACCESSO PRIORITARIO nei giorni e nella fascia oraria già programmati.

“In aggiunta a coloro che hanno già confermato la propria adesione – continua il sindaco – nei prossimi due giorni potranno ottenere la vaccinazione con Astrazeneca SOLO le persone SENZA FRAGILITÀ di 79 anni e 78 anni che non hanno la prenotazione, con la seguente modalità, ovviamente SINO AD ESAURIMENTO dei vaccini disponibili:

LUNEDÌ 12 APRILE SOLO CITTADINI 79 ANNI (CLASSE 1942)

MARTEDÌ 13 APRILE SOLO CITTADINI 78 ANNI (CLASSE 1943)

“Si prega pertanto i cittadini che non hanno già appuntamento e che non rientrano nelle fasce di età indicate di non presentarsi al PalaCosmai e attendere nuove comunicazioni in merito alle altre fasce di età per ordine di anzianità. Per evitare sovraffollamenti, lunghe attese e disagi è necessaria la collaborazione di tutti:

Chi ha già l’appuntamento rispetti l’orario NON presentandosi con largo anticipo;

“Possibilmente portate il modulo del consenso già compilato solo nella parte ANAGRAFICA, non della anamnesi (quest’ultima la farete insieme al personale vaccinatore al Palacosmai). Per scaricare il modulo: https://www.comune.bisceglie.bt.it/…/vaccinazioni…;

“Chiediamo a tutti di diffondere queste informazioni e di informare i propri genitori e parenti che si recheranno al PalaCosmai per le vaccinazioni. Ultima informazione che riguarda le adesioni alla campagna vaccinale: sono sbloccate progressivamente da domani le adesioni sulla piattaforma “La Puglia ti vaccina” per le vaccinazioni per la fascia 69-60 anni. Domani si aprono le adesioni per chi è nato dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953”.