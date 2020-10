Vaccini antinfluenzali, partita in Puglia distribuzione a medici di base e pediatri

Partita ieri, giovedì 22 ottobre, la distribuzione delle dosi di vaccino antinfluenzale ai medici di medicina generale da parte delle Asl. Si inaugura, così, la campagna vaccinale contro l’influenza particolarmente importante durante la pandemia da Covid-19.

Per tutta la regione è stato aggiudicato l’acquisto di 2,1 milioni di dosi. A Lecce è partita lunedì scorso la distribuzione di oltre 280mila dosi, a Brindisi sono state distribuite 50mila dosi, 130mila sono le dosi distribuite in provincia di Foggia. Nella Bat sono state consegnate 30mila dosi. Distribuzione in corso anche a Taranto.

«Non c’è nessun ritardo nell’avvio della campagna di vaccinazioni antifluenzale – spiega l’assessore alle Politiche della Salute, Pierluigi Lopalco – fine ottobre è il momento giusto per l’avvio della campagna vaccinale. Rispetto agli scorsi anni abbiamo deciso di anticipare perché ci aspettiamo un maggiore afflusso di utenti da vaccinare e nelle Asl le procedure di distribuzione sono state già avviate. Già dall’inizio di ottobre abbiamo iniziato a vaccinare gli operatori sanitari e di pubblica utilità. Abbiamo acquistato vaccini per chiunque ne abbia bisogno: non c’è bisogno di fare corse o di avere fretta».