Vaccini anticovid: cominciata somministrazione seconde dosi a personale scolastico

Sono 1.394.616 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri in Puglia (dato aggiornato alle ore 17).

Nella Asl BT è cominciata ieri la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico: le vaccinazioni sono state programmate su tutto il territorio e sono stati richiamati i docenti vaccinati a febbraio. Intanto continua la somministrazione delle seconde dosi così come programmate in tutti gli hub. Anche oggi su tutto il territorio continuerà la vaccinazione del personale scolastico mentre si aspetta per il primo pomeriggio l’arrivo di altre 11.700 dosi di Pfizer.

Il 7 e il 9 maggio invece sarà somministrata la seconda dose di Pfizer ai malati rari e ai loro caregiver.