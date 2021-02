Vaccini anti-covid per over 80, superata quota 50mila prenotazioni

Sul fronte vaccini proseguono le prenotazioni per gli ultraottantenni pugliesi. Alle 18 di ieri sera la Regione Puglia ha fatto sapere che sono 50.700 le persone che hanno già prenotato il vaccino sui sistemi della Regione.

“Stiamo procedendo speditamente – commenta l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco – e abbiamo raggiunto circa un quarto della popolazione-target in un giorno e mezzo di apertura delle agende. Confidiamo che nei prossimi giorni sarà raggiunto il target delle prenotazioni, una volta rodato completamente il sistema. La raccomandazione è sempre quella di non accalcarsi in farmacia o di affollare i cup: i vaccini saranno disponibili per tutti”.

Quasi 90mila pugliesi, nel frattempo, hanno già ricevuto la prima dose del vaccino mentre sono poco meno di 70mila coloro i quali sono completamente immuni poiché hanno già ricevuto la seconda dose. Oltre 200mila le dosi già arrivate in Puglia.