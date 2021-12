Vaccinazioni: in Puglia superato il milione di terze dosi, nella Bat al via dosi fascia 5-11 anni

Superato il milione (1.000.936) di terze dosi booster contro il Covid somministrate nella regione. La Puglia ha una media di copertura vaccinale superiore all’Italia sia per la fascia 5-11 anni, iniziata ieri in scuole e centri di cura (0.6% contro lo 0,4% italiano: la Puglia risulta la seconda regione, dopo il Lazio, per percentuale di copertura per le dosi pediatriche), sia per le prime dosi (88%, +2% rispetto alla media italiana), seconde dosi (82%, +2%) e terze dosi (28%, +3%).

Proseguono anche oggi in tutta la regione le vaccinazioni nelle scuole e nei centri specialistici di cura e sono in programma numerose sessioni vaccinali anche nel weekend.

Nella Bat al via nel pomeriggio di oggi presso la sede centrale del Dipartimento di Igiene ad Andria la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Si proseguirà nei prossimi giorni anche con la forte collaborazione dei pediatri di libera scelta di tutto il territorio. Intanto domani e domenica si replica il fine settimana di vaccinazioni negli hub di Andria, Barletta e Trani e presso gli uffici di igiene di Canosa, Bisceglie, San Ferdinando, Margherita di Savoia e Trinitapoli dalle 9 alle 13: la vaccinazione è riservata ai prenotati. Solo in caso di possibilità sarà garantito accesso a sportello.