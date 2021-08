Vaccinazioni in Puglia, programmata accelerazione per fascia 12-18 anni

La Puglia si organizza per intensificare le vaccinazioni ai ragazzi tra 12 e 18 anni in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico.

“Aperture straordinarie a sportello, campagne dedicate con mezzi mobili, riduzione del tempo tra prima e seconda dose: la Puglia – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco – è in linea con quanto disposto dal commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, dà priorità ai giovani e rafforza le iniziative già intraprese per la campagna vaccinale. A partire dal 23 agosto, in vista del nuovo anno scolastico, adesso le Asl sono pronte ad attivarsi per ulteriori iniziative mirate, dedicate proprio alla fascia di età 12-18 anni”.

“Le direzioni generali delle Asl – afferma il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro – sono state abilitate a riempire le agende degli hub vaccinali consentendo la vaccinazione anticipata dei 12-18enni già a partire da oggi. Questa operazione verrà fatta nel rispetto dei target anche grazie alle circa 200mila dosi in più in arrivo sino a fine mese. Non ci saranno solo vaccinazioni a sportello, ma maggiori opportunità di prenotazione e vaccinazione quasi immediata”.

Con la circolare si indica anche di ridurre a 21 giorni l’intervallo di somministrazione per i 12-18 anni per le seconde dosi dei vaccini a Mrna, in modo da raggiungere la massima copertura in vista dell’apertura delle scuole.