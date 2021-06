Vaccinazioni: il 52% dei biscegliesi ha ricevuto almeno una dose

“Oltre un milione di persone, e quindi più di un quarto della popolazione pugliese, ha ricevuto una immunizzazione completa nei confronti del coronavirus. Somministrare presto e nei tempi stabiliti è il nostro impegno prioritario perché rappresenta il modo migliore per arginare l’eventuale diffusione di nuove varianti” lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

Sono per la precisione 1.005.932 i pugliesi che hanno ricevuto una immunizzazione completa (dato aggiornato alle 18 di ieri).

Il totale, invece, tra prime e seconde dosi somministrate sino ad ieri in Puglia è di 2.908.265 (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 94% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 3.095.205.

Il 49 per cento della popolazione Bat ha già ricevuto almeno una dose di vaccino: in particolare il totale delle dosi somministrate è 243.356 di cui 169.303 prime dosi e 74.062 seconde dosi. Le percentuali di vaccinazioni (almeno una dose) variano naturalmente tra i dieci comuni della provincia: ad Andria si arriva al 46 per cento, a Barletta al 49 per cento, a Bisceglie al 52 per cento, a Canosa al 49 per cento, a Margherita al 56 per cento, a Minervino al 57 per cento, a San Ferdinando al 44 per cento, a Spinazzola al 64 per cento, a Trani al 50 per cento e a Trinitapoli al 45 per cento.