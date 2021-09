Vaccinazioni: Bisceglie con la migliore percentuale nella fascia 12-19 anni della Bat

Indicazioni importanti giungono in materia di vaccinazioni per quel che concerne la fascia 12-19 anni a Bisceglie che risulta la città della provincia Bat con la percentuale migliore.

Su 34.343 cittadini della provincia Bat di età compresa tra i 12 e i 19 anni in 24.577 (pari al 72%) hanno già ricevuto la prima dose di vaccino mentre in 9.862 (29%) hanno completato il ciclo vaccinale. In 9.766 non si sono ancora sottoposti a vaccino: per loro resta attiva in tutti gli hub della Asl la possibilità di effettuare la vaccinazione a sportello senza prenotazione.

Dalla analisi dei dati per città emerge che Bisceglie ha raggiunto il 78% con la prima dose del vaccino già somministrata. Ad Andria il 71%, a Barletta il 70%, Canosa 68%, Margherita di Savoia 73%, a Minervino al 74%, a San Ferdinando 69%, Spinazzola 77%, Trani 72% e Trinitapoli al 62%.