Vaccinazioni: Asl Bt e Comune di Bisceglie trovano accordo, si torna al PalaCosmai

Dopo i disagi delle ultime ore, dovuti alla chiusura dell’hub di vaccinazione biscegliese (LEGGI QUI), Asl Bt e Comune di Bisceglie trovano un accordo: fino al 15 novembre le vaccinazioni programmate proseguiranno presso il Pala Cosmai.

“La nostra istanza è stata accolta dal Comune di Bisceglie che ringrazio per la disponibilità già garantita in questo anno di vaccinazioni e che è stata ribadita in questa circostanza – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – fino al 15 novembre vaccineremo nel Palazzetto dello Sport. Nel frattempo stiamo allestendo il piano terra del poliambulatorio “Arcieri” per poter spostare comodamente le vaccinazioni in zone dedicate”.

“Devo ringraziare anche il Don Uva che in una prima fase aveva disponibilità – continua Delle Donne – dal 15 novembre in poi vaccineremo nei nostri spazi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”.