“Urban Tree Tour”, a Bisceglie biciclettata alla scoperta della natura

In concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile domani, sabato 19 settembre avrà luogo lo “Urban Tree Tour”, una passeggiata in bicicletta alla scoperta di tre alberi secolari di Bisceglie. L’evento è organizzato da Mosquito Aps e MUVT con il patrocinio del Comune di Bisceglie in collaborazione con Biciliae, Kuziba, SistemaGaribaldi e Associazione musicale il Preludio.

Il raduno è previsto in piazza Regina Margherita di Savoia alle ore 16.15, con la successiva visita al leccio secolare della piazza del pesce con il coinvolgimento di SistemaGaribaldi e Kuziba. La seconda tappa è in pendio Cappuccini, dove l’esperto Angelo Porcelli accompagnerà i partecipanti alla scoperta del cipresso di Orto Schinosa. Il terzo albero monumentale a cui si farà visita è il pistacchio del Giardino Botanico Veneziani. All’interno dello stesso Giardino ci sarà poi la possibilità di partecipare alla “Festa del Pistacchio” con musica live eseguita dall’Associazione musicale il Preludio.

Per lo ”Urban Tree Tour” saranno raccolte massimo 30 prenotazioni (effettuabili al 328 2092538) mentre per la Festa del Pistacchio il numero massimo dei partecipanti sarà 100 (prenotazioni al 327 4216440 o al 348 8119494).

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

· 16.15: Raduno delle bici in p.zza Margherita

· 16.30: Visita al Leccio nella ‘piazza del pesce’ con la complicità del SistemaGaribaldi e della compagnia teatrale Kuziba

· 17.00: Inizia il tour alla scoperta!!

· 18.15: Visita al Cipresso in Pendio Cappuccini

· 18.45: Arrivo al Giardino Botanico Veneziani

· 19.00: Cerimonia del Pistacchio

Intervengono:

– Il sindaco Angelantonio Angarano

– Il Comitato tecnico-scientifico del Giardino botanico Veneziani:

Dott.ssa Forestale Antonella Puddu e Ing. Angelo Porcelli in “L’albero monumentale. Valore, visione e progetto dello spazio verde”

· 20.00: Rinfresco sociale e musica dal vivo con le note di Lucio Battisti grazie alla Associazione Musicale Culturale “Il Preludio”



Articolo di: Sergio Cosmai