Universo Salute, presentato nuovo Centro Diurno per persone non autosufficienti

È stato presentato, presso Universo Salute Bisceglie, il nuovo Centro Diurno per persone non autosufficienti. “Il servizio, che entrerà ufficialmente in funzione agli inizi del 2026, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso dell’azienda volto a garantire assistenza qualificata, inclusione e sostegno alle famiglie del territorio”, si legge nella nota stampa.

All’interno del Centro, l’équipe riabilitativa garantirà un’ampia e articolata offerta assistenziale, che comprenderà prestazioni di tipo alberghiero – inclusi vitto, spazi dedicati al riposo e trasporto degli utenti – insieme a servizi di accoglienza, cura personale, supporto medico e infermieristico. Saranno inoltre proposte attività di terapia occupazionale e interventi mirati alla stimolazione cognitiva ed emozionale, come memory training, tecniche di orientamento alla realtà, terapia della reminiscenza e della validazione, oltre a momenti di psicoterapia di supporto. A queste si affiancheranno iniziative di animazione e percorsi ricreativi pensati per favorire l’integrazione sociale degli ospiti, promuovendo la partecipazione delle famiglie e valorizzando le risorse associative e di volontariato presenti nel territorio.

Alla cerimonia sono intervenute numerose personalità civili e religiose, a cominciare da S.E Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, e dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, accolte dal Presidente del Cda di Universo Salute Giancarlo Pecoriello, dal vicepresidente esecutivo Paolo Telesforo, dall’AD Luca Vigilante, e dal Coordinatore delle Direzioni Sanitarie Vincenzo Coviello. A portare i messaggi di saluto e presentazione della struttura sono intervenuti, tra gli altri, Marcello Paduanelli, Direttore Amministrativo di Universo Salute, Maria Giovanna Di Lernia, Responsabile medico del Centro, e Alfredo Nolasco, Responsabile Relazioni Esterne del Gruppo Telesforo.

Per ulteriori informazioni e per le successive prenotazioni è possibile contattare il numero 335 1816123.