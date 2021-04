Universo Salute, paziente Ortofrenico dona cornee: “Due persone godranno della sua generosità”

Il Direttore Sanitario delle sedi di Bisceglie e Foggia di Universo Salute, dott. Vincenzo Coviello, fa sapere che nei giorni scorsi il sig. C. L., ospite presso l’Istituto Ortofrenico, è stato trasferito all’Hospice dove è deceduto. Lì è stato sottoposto, per volontà dei parenti, al prelievo delle cornee.

“Probabilmente – sottolinea il dott. Coviello – due persone, domani, avranno una funzione visiva migliore per la generosità di un paziente dell’Istituto Ortofrenico. Saranno un avvocato, un autista o una massaia? Non lo sapremo mai. Quello che invece sappiamo è che il sig. L. non ha vissuto inutilmente. Ma non è stata la donazione delle cornee a convincerci di questo, noi – conclude il Direttore sanitario – lo sapevamo che eravamo stati solo più fortunati di lui”.