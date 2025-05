Universo Salute Don Uva conferma l’eccellenza: rinnovata certificazione di qualità ISO 9001:2015

Un nuovo e prestigioso riconoscimento per Universo Salute Opera Don Uva, che ha ottenuto il rinnovo della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per le sedi di Bisceglie e Foggia, confermando l’impegno costante dell’azienda nel garantire standard assistenziali, organizzativi e gestionali di altissimo livello.

Già certificata per la prima volta nel 2019, l’organizzazione ottiene oggi il secondo rinnovo, consolidando il proprio ruolo di riferimento nella sanità del Sud Italia. Un modello sanitario all’avanguardia, digitale, che punta con decisione alla centralità della persona, fondendo la storica tradizione dell’Opera Don Uva, l’expertise del Gruppo Telesforo e l’energia innovativa della guida dell’Amministratore Delegato Luca Vigilante.

“Siamo profondamente orgogliosi di questo risultato – ha commentato Angela Fiore, Direttrice Qualità e Accreditamento di Universo Salute – perché riflette la qualità concreta del nostro lavoro quotidiano e la professionalità delle nostre équipe. Ma soprattutto è uno stimolo a continuare a migliorare, costruendo una sanità sempre più SMART, vicina, connessa e su misura del paziente”.

La certificazione, rilasciata da Certiquality, ente terzo accreditato, attesta l’efficacia dei sistemi di gestione per la qualità adottati e rappresenta un importante standard internazionale. Un riconoscimento che garantisce la capacità di rispondere in maniera strutturata e coerente alle esigenze sanitarie e relazionali di pazienti e familiari.

Il rinnovo rafforza il percorso di eccellenza avviato da Universo Salute nel 2017, consolidandone il posizionamento nel panorama sanitario meridionale e nazionale. L’Opera Don Uva continua a investire in servizi innovativi e in percorsi di cura personalizzati, per offrire un’assistenza completa, empatica e moderna, centrata sul benessere integrale della persona.