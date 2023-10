Universo Salute compie sei anni, Vigilante: “Verso nuove sfide, seguendo le coordinate di Don Uva”

“L’inizio di ottobre è, per la nostra organizzazione, un periodo cruciale: è una fase in cui inizia un nuovo corso umano e professionale”. Parole dell’AD di Universo Salute, Luca Vigilante, che nel sesto anniversario di Universo Salute ha voluto inviare a tutti i lavoratori.

“Le vite di molti, ad inizio ottobre di sei anni fa – ha evidenziato l’AD – hanno subito una rivoluzione. La mia e quella della mia famiglia prima di tutti. Una rivoluzione che prima ancora di assumere i connotati professionali ha riguardato l’aspetto spirituale. Sì, perché è da lì che siamo partiti, intercettando proprio, in quel momento, la chiamata di Don Pasquale Uva alla guida della sua Opera. Mi sento di dire tranquillamente che egli ci ha attratti, prima di ogni altra cosa, con il suo esempio, con la sua storia nonché con il suo modo di fare ed affrontare il mondo terreno e soprattutto quello delle fragilità. Senza accorgercene, tutti noi abbiamo partecipato ad un corso sociale e professionale che lui stesso ha diretto; sia a favore nostro, che in quel momento eravamo la novità, sia a favore di chi già da anni era in organico alla Congregazione. Forse era da tempo – ha sottolineato Vigilante – che il Venerabile Padre cercava un modo per accompagnare le donne e gli uomini della sua Opera verso un rinnovato orizzonte. Immeritatamente, ma onorati e lusingati, ci siamo fatti travolgere da questo spirito innovativo che oggi, nonostante le difficoltà affrontate, a tratti apparentemente insormontabili, ci sta portando ad essere tra le più virtuose organizzazioni del settore sociosanitario. Ebbene, lo sforzo che in questa giornata così bella e ricca di emozioni chiedo a tutti è quello di rimanere con l’orecchio dell’anima sempre teso ad intercettare le indicazioni che Il Signore, per mezzo di Don Pasquale Uva, vorrà illustrarci affinché quest’Opera rimanga attenta ai bisogni dei più fragili, mantenendo allo stesso tempo un profilo aziendale equilibrato e propositivo in vista delle sfide che ci attendono nel presente e nel futuro”. Quindi gli auguri ed il ringraziamento a lavoratori e indotto di Universo Salute e gruppo Telesforo, con una conclusione emblematica: “Il merito è tutto vostro”.