UNITRE Bisceglie, al via il nuovo anno accademico 2025/2026

L’UNITRE di Bisceglie è pronta a riaprire le porte con il nuovo anno accademico 2025/2026, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 ottobre nelle sedi di via Monte San Michele n. 12 e 17. Una ricca offerta di corsi e laboratori attende i soci, spaziando dalle discipline artistiche a quelle letterarie, dalla musica al teatro, fino alle attività motorie e culturali.

Tra le proposte figurano arti femminili, ballo di gruppo, canto corale, teatro, psicologia, lingua inglese, storia dell’arte, cinematografia, giardinaggio, chitarra, tastiera elettronica, uso del pc, vernacolo biscegliese, jukebox letterario inglese e molto altro. Un ventaglio di attività che punta a stimolare creatività, benessere fisico e arricchimento culturale, senza trascurare momenti di socialità e condivisione.

L’UNITRE, da sempre punto di riferimento per la comunità, si conferma come un luogo in cui coltivare passioni, stringere nuove amicizie e combattere la solitudine, offrendo ai propri soci l’opportunità di riscoprire talenti e condividere esperienze. Il messaggio che guida l’associazione è chiaro: amare la vita, attraverso la cultura, il sapere e la relazione umana.

La presentazione ufficiale dei corsi e laboratori si terrà lunedì 8 settembre alle ore 17.30 presso Villa Giulia. Le iscrizioni partiranno il giorno successivo, 9 settembre, dalle 17.30 alle 19.30. Per informazioni e tesseramenti è possibile contattare i numeri: 080 396 0099 e 338 27 60577.