Unione e inclusione: a Bisceglie l’evento finale del progetto “Insieme si può…”

Si terrà giovedì 27 giugno nella nuova “Piazza del Pesce” a Bisceglie l’evento conclusivo del progetto “Insieme si può…”, percorso corale di co-progettazione sociale che ha coinvolto tredici realtà del Terzo Settore di Trani e Bisceglie in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale. Il progetto, nato ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, ha offerto attività di socializzazione e inclusione a oltre 70 bambini e ragazzi autistici dai 3 ai 21 anni, attraverso esperienze educative, ricreative e culturali.

A partire dalle ore 18 prenderanno il via le attività della giornata: mostra fotografica e stand espositivi curati dalle associazioni partner, per raccontare i momenti vissuti dai partecipanti nei mesi di maggio e giugno. Un’occasione per mostrare alla cittadinanza i laboratori e le esperienze promosse: danza-movimento terapia, ortoterapia, laboratori di cucina, percorsi formativi e tirocini, musicoterapia, equitazione, yoga intergenerazionale, legoterapia, parkour, nuoto, teatro e tanto altro.

Alle 19 spazio ai saluti istituzionali con la partecipazione dei sindaci di Trani e Bisceglie, Amedeo Bottaro e Angelantonio Angarano, dell’assessora ai Servizi Sociali di Bisceglie Roberta Rigante, dei referenti dei protocolli Trani e Bisceglie Autism Friendly, Fabrizio Ferrante ed Elisabetta Mastrototaro, e del dirigente dell’Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico. A moderare gli interventi sarà Piera La Notte, psicologa e vicepresidente della Cooperativa “Mi stai a cuore”.