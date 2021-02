Uniba, al via campagna di vaccinazione per studenti Medicina e Professioni Sanitarie

La campagna di vaccinazione in Puglia prosegue con gli studenti della Scuola di Medicina di Bari e dei corsi di laurea nell’ambito delle Professioni Sanitarie. A fornire un sommario calendario per la somministrazione delle dosi – che riguardano non solo gli iscritti a Medicina e Professioni sanitarie, ma anche Odontoiatria e Bari English Medical Curriculum – è stato il responsabile universitario delle vaccinazioni, il professore Silvio Tafuri, durante i colloqui con i rappresentanti delle associazioni studentesche.

Come data indicativa per gli studenti delle Professioni Sanitarie è stata fornita quella dell’11 febbraio, mentre per gli studenti di Medicina il giorno da segnare sul calendario è martedì 16 febbraio, quando saranno convocati gli studenti iscritti al sesto anno e i fuoricorso (l’ordine è stato stabilito per proteggere gli studenti impegnati nei tirocini nei reparti ospedalieri che trattano i pazienti Covid).

Il centro vaccinale, in base agli elenchi degli iscritti di cui è in possesso, procederà calendarizzando anno per anno tutti gli studenti. Sulla mail istituzionale degli studenti verrà quindi inviato un calendario anonimo suddiviso per matricola, attraverso il quale si potrà controllare giorno, ora e luogo in cui avverrà la vaccinazione. La provvisoria roadmap delle vaccinazioni contro il Covid vedrà poi proseguire la somministrazione a scalare per gli iscritti del quinto, quarto e terzo anno, che dovrebbero essere vaccinati entro il 19 febbraio. Gli studenti del primo e secondo anno dovrebbero invece essere calendarizzati nella settimana dal 22 al 28 febbraio.

Diverso invece il criterio per gli iscritti a Odontoiatria, per cui si sta cercando di destinare una sola giornata per inserire tutti coloro che dovranno ricevere la dose. Nel caso un’organizzazione di questo tipo risultasse impossibile, l’Ateneo potrebbe pensare a una scansione per anno di iscrizione come a Medicina. Un calendario stringente, possibile considerando la capacità del centro vaccinazioni di processare 300 dosi al giorno.