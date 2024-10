Un’azienda biscegliese alla fiera mondiale dell’ortofrutta “Fruit Attraction” di Madrid

PUBBLIREDAZIONALE – Alla sedicesima edizione della fiera dell’ortofrutta “Fruit Attraction” in programma a Madrid dall’8 al 10 ottobre anche un’azienda biscegliese.

Si tratta dell’azienda ILFRES Srl (con sede in Via Copenaghen n. 7 a Bisceglie) che, per la prima volta, sarà presente a una delle più rilevanti campionarie del mondo dedicate al settore ortofruttivolo.

Ilfres presenzierà con uno stand aziendale progettato con tre facciate, ciascuna dedicata a un marchio, vale a dire ILFRES (relativamente a iceberg e indivia belga), KIUI’ (per actinidia) e JUICI’ (per limoni e arance spagnoli, a cui a breve si aggiungeranno quelli coltivati in Italia e in Grecia).

“Partecipare da espositore al Fruit Attraction, che ho sempre visitato da spettatore, è una grande gioia – commenta Raffaele Lasciarrea, direttore commerciale delle società ILFRES e ILFRES Espana –. Ho visto crescere anno dopo anno la manifestazione fieristica: molto è cambiato sia dentro sia fuori l’IFEMA. Da pochi espositori, per lo più spagnoli, che occupavano soltanto qualche padiglione, si è arrivati a dieci padiglioni in cui oggi presenziano diversi attori del settore provenienti da tutti i continenti.

La fiera Fruit Attraction è per Lasciarrea: “Una importante opportunità per incontrare clienti storici e quelli potenziali, ma anche per programmare le forniture invernali e primaverili con i buyer europei. La fiera è anche l’occasione per discutere sulle difficoltà per via dei cambiamenti climatici”, dice Lasciarrea.

Con la nascita di ILFRES Espana, società spagnola con sede a San Javier, nei pressi della città di Murcia, si è reso necessario pensare alla presenza in una delle fiere internazionali più accreditate al mondo: “Stiamo portando al Fruit Attraction una progettualità con l’obiettivo di aumentare ulteriormente l’interazione e la cooperazione tra gli operatori e di ampliare la visibilità della nostra azienda e della qualità dei nostri prodotti”.

ILFRES e ILFRES Espana saranno presenti nella Hall 10 – Stand 10G22.