Una targa nel cimitero di Bisceglie per i centotrentanni dalla nascita di Vincenzo Calace

L’Associazione Mazziniana italiana sezione di Bisceglie insieme alla locale sezione ANPI “Michele D’Addato” nel ricordare che 130 anni fa nasceva uno dei più importanti antifascisti di Bisceglie, Vincenzo Calace, porranno oggi, 25 novembre alle ore 10.00, nel cimitero di Bisceglie, presso il suo gentilizio, una targa.

Alla posa della targa saranno presenti, oltre ai presidenti delle succitate associazioni Biagio Lorusso e Rosalba D’Addato, anche il primo cittadino di Bisceglie il Angelantonio Angarano.

Sulla targa sarà presente un semplice Qr code, il quale una volta inquadrato con un cellulare abilitato, farà partire una voce narrante che in meno di 3 minuti e mezzo racconterà le parti salienti della sua vita, ricordando il confino a Ventotene e la partecipazione al Comitato di Liberazione Nazionale CLN.

“Crediamo importante mantenere vive le battaglie e i principi democratici di questo nostro concittadino, oggi più che mai visti i tempi di guerra che stiamo vivendo nel mondo e in Europa. Non è quella di oggi certo l’Europa sognata dai Calace, Spinelli, Rossi, che dal confino avevano capito, scrivendo Il Manifesto di Ventotene, che la Democrazia e la Pace sono valori che vanno praticati e difesi ogni giorno”, scrivono i promotori dell’iniziativa.

La voce narrante è dell’artista e regista Carlo Bruni. È possibile ascoltare il breve podcast a questo il link: https://www.anpibat.it/in-memoria-di-vincenzo-calace/