“Una stella tra le stelle”: concorso in memoria di Annamaria Maenza promosso da Fidapa Bisceglie

La Fidapa Bpw Italy Sezione di Bisceglie ricorda la socia Annamaria Maenza, insegnante di scuola primaria e appassionata di scienze, a un anno dalla sua prematura scomparsa con un’iniziativa dedicata ai più piccoli. È stato infatti istituito il concorso “Una stella tra le stelle”, rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Bisceglie, con l’obiettivo di stimolare creatività e interesse per i temi legati allo spazio e al sistema solare.

Gli studenti potranno partecipare sia singolarmente sia in gruppo, presentando elaborati nelle forme più diverse: disegni, collage, video, fumetti, plastici oppure racconti e poesie. Le scuole che desiderano aderire al progetto dovranno inviare la candidatura entro il 3 novembre 2025, mentre la consegna dei lavori è fissata per l’11 febbraio 2026, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La giuria, composta da socie della Fidapa esperte in materia, valuterà tutti i progetti ricevuti e selezionerà due vincitori per ogni categoria. I migliori elaborati saranno premiati con un buono spesa per l’acquisto di materiale scolastico e con un attestato di merito, mentre a tutti i partecipanti sarà riconosciuto un attestato di partecipazione.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Bisceglie e della Commissione Pari Opportunità cittadina, sarà presentata ufficialmente giovedì 18 settembre, alle ore 17.30, nel chiostro della Biblioteca comunale Mons. Pompeo Sarnelli.