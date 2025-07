“Una sirena per rompere silenzio su Gaza”: appello delle associazioni al sindaco Angarano

Le associazioni Amnesty International, Anpi, Arci “Oltre I Confini”, Pax Christi e Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole hanno formalmente richiesto al sindaco Angarano di aderire all’iniziativa “Ultimo Giorno di Gaza”, in solidarietà col popolo palestinese e di far suonare alle ore 22 di domenica 27 la sirena della città.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale, è sostenuta da intellettuali come Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Tomaso Montanari, Francesco Pallante ed Evelina Santangelo. “Facciamo suonare a distesa le campane dei palazzi comunali, quelle delle chiese, e ogni sirena possibile: ambulanze, navi, barche, porti. Suoniamo ogni fischietto, battiamo le pentole. Facciamo più rumore, più chiasso, più fracasso possibile. Facciamolo insieme: nelle piazze e sulle spiagge. Facciamolo sui balconi e alle finestre. Facciamolo sui social. Facciamolo dappertutto”, scrivono i promotori.

“A Gaza suonano le sirene delle ambulanze, che danno voce ai condannati a morte per fame e bombe. Quelle sirene dicono al mondo che non c’è più tempo. Non possono fare altro, a Gaza: perché i governi del cosiddetto ‘mondo libero’ stanno con Israele. Con il carnefice, non con la vittima. Anche il nostro governo continua a sostenere Israele: impedendo la sospensione dell’accordo con l’Unione europea; continuando a vendergli armi; coprendolo in ogni modo. Il nostro governo ha le mani sporche di sangue. Ebbene, noi vogliamo rompere questo mostruoso muro di silenzio. Vogliamo fracassarlo, e liberare la verità. Vogliamo disertare questo silenzio di morte”, si legge nel manifesto dell’iniziativa.