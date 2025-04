Una serata di meditazione in musica con il coro “Soli Deo honor et gloria”

Questa sera, sabato 5 aprile alle ore 19.30 si terrà presso la Basilica Concattedrale S. Pietro di Bisceglie la serata di meditazione in canto “Ave Crux, spes unica” a cura del Coro Cittadino “Soli Deo honor et gloria”.

“Il concerto meditativo – si legge nella nota – proposto in occasione del 20 anniversario dalla nascita della corale, sarà una riflessione in canto sul mistero pasquale di nostro Signore Geù Cristo: un’opportunità giubilare, per fermarci a contemplare Cristo e la Croce, attraverso musica, parole e immagini che parlano al cuore”.

Attualmente il Coro cittadino è guidato dal responsabile don Francesco Colangelo e dall’equipe formata dal M° Mauro Piarulli, Italo Innocenti e Domenico Palumbo. La serata in canto sarà accompagnata dai maestri musicisti Elena Squiccimarro, Alessia Porcelli, Natalia dell’Olio, Maria Preziosa, Francesco D’Oria, Antonio di Ceglie, Sergio Colangelo e dal Soprano M° Lucrezia Porta. Accompagnerà il coro Domenico Palumbo all’organo, il tenore Italo Innocenti e il lettore Cosimo d’Ambrosio. Dirigerà il M° Mauro Piarulli.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.