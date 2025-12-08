Una serata di grandi emozioni al I Circolo “De Amicis” con la prima Notte Bianca del Cinema

La prima edizione della “Notte Bianca del Cinema” al I Circolo Didattico “De Amicis” ha superato ogni più rosea aspettativa, trasformando la scuola biscegliese in un luogo di pura meraviglia. Lo scorso 5 dicembre, infatti, i bambini cinquenni hanno partecipato a una serata speciale che ha unito divertimento e creatività.

L’evento è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Marialisa Di Liddo, che ha condotto la serata, e dalle docenti delle classi quinte, che hanno organizzato le attività e gestito i laboratori.

L’aula Magna dell’istituto si è trasformata in una vera e propria sala cinematografica, accogliente e festosa, grazie all’allestimento curato con la gentile concessione di materiale da parte del Cinema Nuovo di Bisceglie. I bambini, accompagnati dai loro futuri maestri di prima, hanno vissuto un’esperienza unica: immersi in un’atmosfera da fiaba, sono stati protagonisti di un laboratorio utile a ricevere una prima infarinatura rispetto alle più comuni tecniche di animazione e poi attenti e appassionati spettatori dei vari cortometraggi realizzati dagli alunni della scuola durante i progetti cinema attivati nel corso degli anni (Camera verde prima e seconda edizione e Il Gioco del Cinema), scoprendo per la prima volta l’emozione del grande schermo.

La serata è iniziata con la proiezione di un cortometraggio a tema natalizio, seguito da un laboratorio in cui i bambini si sono potuti cimentare nella creazione di animazioni in stile cartoon. Successivamente, i bambini hanno partecipato a un gioco collettivo sulle emozioni e hanno assistito alla proiezione di tre cortometraggi prodotti nell’ambito dei progetti cinema del I Circolo. Presente per l’occasione anche Antonio Musci, responsabile scientifico dei progetti cinema della “De Amicis”: una costante e proficua collaborazione che dura ormai da diversi anni.

La presenza poi degli ex alunni che hanno realizzato i cortometraggi e hanno spiegato al pubblico i segreti della produzione ha aggiunto un tocco di magia alla serata. Alla fine, non è potuto mancare un dolce pensiero: un sacchetto di pop corn per tutti!