Una passeggiata rumorosa a Bisceglie per gridare basta violenza sulle donne

AGGIORNAMENTO: Gli organizzatori comunicano che, causa maltempo, l’iniziativa è posticipata a domenica 26 novembre.

Il collettivo cittadino per la questione di genere ha organizzato, per domani 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una “passeggiata rumorosa”, sulla scia di quanto fatto in altre città italiane, che partirà da piazza Diaz alle 19.30.

“Quante volte ci sentiamo fischiare, fare apprezzamenti non richiesti o sentire osservare mentre stiamo passeggiando tranquillamente? Quante volte vorremmo non essere ridotte a un numero. 106 sono troppe. Eppure 106 sono le vittime di una società che grida all’uomo sin da quando non è ancora in grado di parlare, che è giusto pensare rendere oggetto le forme di un corpo femminile, che è giusto, banalmente, non lavare i piatti dopo aver cenato, che è giusto dimenticare che sono 106 le donne uccise per mano di una cultura che dice all’uomo che fare tutto questo è giusto. E noi, nessun* di noi, vuole rimanere più parassita di questa società. Per Pierpaola, Sara, Floriana, Giulia e tutte le altre vogliamo rumore, vogliamo vita”, si legge nel messaggio di invito diffuso tramite canali social e whatsapp.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bisceglie.