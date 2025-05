Una grande festa per la conclusione del progetto “La Camera Verde” alla scuola “De Amicis”

È giunto a conclusione il progetto “La Camera Verde” al Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo. Nell’auditorium “Don Pierino Arcieri” dell’Epass è stato proiettato il risultato finale di una serie di laboratori che hanno coinvolto oltre ottanta bambini dell’istituto, finalizzati alla creazione di un cortometraggio animato sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Un cortometraggio interamente realizzato dagli alunni, dall’emblematico titolo: “La rivolta dei bambini”. Un piccolo film dal grande messaggio: bisogna difendere gli alberi nelle nostre città, prendersene cura, perché la loro presenza è indispensabile. Migliora la qualità dell’aria, abbassa la temperatura, riduce l’inquinamento acustico e contribuisce al benessere psicofisico dei cittadini.

A introdurre la serata conclusiva e a tirare le fila di questi splendidi mesi di attività, sono intervenuti la dirigente scolastica e responsabile del progetto Marialisa Di Liddo, l’insegnante e referente cinema della scuola “De Amicis” Grazia Pedone, il responsabile scientifico Antonio Musci e le insegnanti tutor Marisa Maffei, Domenico Mazzola, Anna Misino e Carla Tritto. A portare i saluti della città, il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore alla cultura Loredana Bianco.

Una grande soddisfazione e un bellissimo riconoscimento dell’impegno profuso dagli alunni, che hanno raccontato con grande entusiasmo la loro esperienza vissuta in questi mesi nelle vesti di registi, animatori e musicisti sotto la guida di quattro bravissimi esperti: Girolamo Macina, Adolfo Di Molfetta, Luigi Iovane e Gabriele Panico.

Dopo aver ideato la sceneggiatura e lo storyboard, i bambini sono passati alla realizzazione delle singole sequenze animate disegnando senza sosta e utilizzando diverse tecniche, creando quelli che sono poi diventati i fondali, i personaggi e gli altri elementi che hanno preso vita davanti agli occhi degli spettatori. I piccoli musicisti che si sono occupati della colonna sonora, invece, hanno lavorato attivamente sulle musiche e sui suoni che hanno dato anima e colore al loro film. Percussioni, tastiere, voci, strumenti a fiato: un’affiatatissima orchestra in cui ognuno ha avuto il proprio ruolo e la propria importanza.

Il risultato ha superato qualsiasi aspettativa ed è risuonato forte in sala l’appello che, attraverso il loro cortometraggio d’animazione, gli alunni rivolgono agli spettatori: difendere il verde nelle nostre città, salvare gli alberi dall’eccessiva urbanizzazione e impegnarsi quotidianamente affinché gli spazi in cui viviamo siano sempre più belli e rigogliosi.

Ospiti d’eccezione della giornata conclusiva del progetto sono stati inoltre Virginia Mori e Roberto Catani, tra gli artisti più noti e apprezzati nel panorama italiano dell’illustrazione e dell’animazione. Mori e Catani si sono congratulati con i bambini per il lavoro svolto e per il loro impegno in questi mesi e sono stati protagonisti di una masterclass pomeridiana riservata ai docenti, con lo scopo di formarli all’utilizzo consapevole del linguaggio audiovisivo come efficace strumento didattico e di comunicazione.

Il progetto è stato elaborato dal responsabile scientifico, in stretta collaborazione con la dirigente scolastica, gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Mara Altamura, Viviana Barbieri, Mariagrazia Colangelo, Giovanna Di Pierro, Ester Facchini, Caterina Gadaleta, Grazia Pedone, Antonella Petruzzella; il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni, gli insegnanti tutor Marisa Maffei, Domenico Mazzola, Anna Misino, Carla Tritto, le associazioni Canudo ETS, Atalante ETS, URCA APS, la cooperativa Murex e il Politeama Italia.

L’iniziativa “La Camera Verde” è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (https://cinemaperlascuola.it/) con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie.