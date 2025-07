Una giornata dedicata ai valori della legalità con il professor Nicolò Mannino

Una serata speciale dedicata ai valori della legalità e della solidarietà, organizzata da Alessandro Dell’Olio, Pasquale D’Addato, presidente federazione Roma Intangibile, e Giacomo Di Reda della Federazione Giovanile di Roma Intangibile. Ospite d’onore della serata, svoltasi presso la sede della federazione in via Giovanni Bovio, è stato il professor Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, che ha portato il suo messaggio di speranza e impegno civico.

La serata, in cui si invitavano i partecipanti ad indossare di qualcosa di bianco come simbolo di purezza e speranza, ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione sull’importanza di promuovere e difendere i valori della legalità in ogni contesto.

Nel giorno dell’anniversario della Strage di via D’Amelio, inoltre, il prof. Mannino e il dott. Aldo Alex Caputo, Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia e alla Federazione Giovani di Roma Intangibile, hanno deposto dei fiori presso l’Isola della Legalità, ai piedi della sagoma del Giudice Paolo Borsellino: simbolo indelebile di coraggio, coerenza e sacrificio nella lotta alla mafia. All’iniziativa hanno partecipato anche le autorità del Comune di Bisceglie, tra cui l’assessore Antonio Belsito e l’assessore Maurizio Di Pinto.

Nella stessa giornata, presso la Cappella dell’Ospedale Civile “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, si è tenuta una solenne celebrazione in memoria di Borsellino e degli agenti della sua scorta. L’omelia, intensa e toccante, è stata tenuta da Don Gabriele Di Paola, alla presenza di numerose realtà associative: l’Associazione Nazionale della Guardia di Finanza, l’Associazione Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, la Federazione Giovani Roma Intangibile, rappresentata dal Presidente Alessandro Dell’Olio e dal Vicepresidente dott. Giacomo Di Reda. A fine evento, l’artista biscegliese Nicola Paulillo ha omaggiato il prof. Mannino con un’opera.