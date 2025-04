Una folla silenziosa alla fiaccolata in memoria di Rosa e Margherita

Bisceglie ha risposto presente ed in maniera copiosa all’appello partito sui social di organizzare una fiaccolata in memoria di Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo tragicamente scomparse in un incidente stradale la sera di venerdì 4 aprile sulla Bisceglie-Andria.

Una folla silenziosa si è radunata in via Lamaveta nei pressi dell’attività di famiglia gestita da Natale Di Liddo, rimasto ferito nello stesso incidente, alla presenza anche del Sindaco Angarano e di molte componenti della politica locale.

“Questa sera Bisceglie si stringe nel silenzio e nel dolore – dichiara il Sindaco di Bisceglie – per ricordare Rosa, Margherita e il bambino che portava in grembo. Vite spezzate troppo presto, sorrisi che resteranno per sempre nei cuori di chi le ha conosciute. Partecipare alla fiaccolata organizzata dai commercianti di via Lamaveta è il nostro modo per esserci, per far sentire vicinanza alla famiglia – conlude – per dire che il loro ricordo continuerà a camminare con noi”.