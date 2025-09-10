Una cerimonia ufficiale per la riapertura della scuola “Riccardo Monterisi”

Venerdì 12 settembre segna un nuovo traguardo per la comunità di Bisceglie: dopo la recente riapertura della scuola “Don Pierino Arcieri”, verrà riconsegnata alla città anche la scuola “Riccardo Monterisi”, completamente rinnovata grazie a importanti lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifacimento degli impianti e delle pavimentazioni.

La cerimonia ufficiale è prevista alle 12.30, alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano, dell’Assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante, dell’Assessore alle politiche scolastiche Loredana Bianco e della dirigente scolastica Lucia Scarcelli. L’investimento complessivo di 5.340.000 euro ha permesso di trasformare il plesso in una struttura sicura, moderna e adeguata agli standard più avanzati, pronta ad accogliere studenti e insegnanti in ambienti confortevoli e funzionali.

Gli interventi hanno consentito di ottenere la certificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building), che attesta un consumo energetico quasi nullo e un’elevata efficienza. Grazie a questo risultato, il Comune ha potuto beneficiare di un ulteriore finanziamento superiore al milione di euro da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Parallelamente, sono in corso i lavori per la palestra, inizialmente non previsti ma successivamente inseriti nel progetto per ampliare i servizi a disposizione della scuola. È in costruzione anche una arena-auditorium, che sulla copertura ospiterà un campo da basket e volley. Una struttura che consentirà agli studenti di disporre di spazi adeguati per le attività sportive e per le esibizioni dell’orchestra scolastica, offrendo alla città un nuovo polo educativo e culturale.