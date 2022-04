Una biciclettata di pace e amicizia a Bisceglie con le famiglie ucraine

Numerose famiglie ucraine – donne e bambini – sono giunte nella nostra città dall’inizio della guerra. Alcuni volontari si stanno occupando di loro, garantendo ogni genere di conforto e impegnandosi attivamente nell’insegnamento della lingua italiana. Anche di fronte a questa emergenza, la città di Bisceglie sta tenendo fede al proprio spirito solidale, confermando una genuina predisposizione all’accoglienza.

In questo solco si inserisce l’iniziativa “Biciclettata di Amicizia”, prevista per domenica 3 aprile, che vedrà pedalare fianco a fianco cittadini biscegliesi e ucraini. «Una mattinata di amicizia e di Pace», scrivono gli organizzatori dell’evento, che prenderà il via alle 10.30 da Piazza Margherita, dove è previsto il punto di incontro.

«Trascorriamo insieme – in modo discreto, rispettoso e senza selfie – una mattinata di serenità e di amicizia con le famiglie ucraine che hanno raggiunto Bisceglie. Invitiamo tutti i cittadini biscegliesi, bambini e adulti, a partecipare a questo bel momento di condivisione e socialità e chiediamo, a chi ne avesse la possibilità, di portare con sé una bicicletta in più da mettere a disposizione degli amici ucraini», concludono gli organizzatori.