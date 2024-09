Un tuffo nel passato in occasione del torneo di calcio balilla della AOB “San Vincenzo de Paoli”

Si dice che di sogni non si vive ma, di certo, i sogni aiutano a vivere. Questo detto vale per il 1° Torneo di Calcio Balilla organizzato dall’AOB presso la Parrocchia “San Vincenzo de Paoli”.

Non si è trattato di un nostalgico revival ma di una memoria viva dei tornei organizzati nell’Oratorio di Via De Gasperi, fondato dall’indimenticato don Maurino Monopoli, dove i quei locali sono passate intere generazioni di giovani biscegliesi compresi i partecipanti, oggi tutti ultrasettantenni che, all’epoca, avevano la verde età di 15/16 anni.

Il torneo era diviso in 2 gironi con squadre caratterizzate dai numeri e dai differenti colori delle maglie. Nonostante quasi tutti i partecipanti non toccassero le stecche di un biliardino da tempo immemore, il livello del gioco è stato buono e tutti si sono impegnati a dare il meglio di sé. All’inizio del torneo l’Assistente Ecclesiastico, don Nicola Napolitano, ha sottolineato il valore dell’iniziativa auspicando che l’AOB possa diventare lievito per l’Oratorio ANSPI parrocchiale “Carlo Acutis”.

I risultati del torneo:

1^ classificata squadra rossa: Logoluso – Perruccio;

2^ classificata squadra arancione: Miccolis – Scatamacchia;

3^ classificata squadra gialla: Baldini – Di Ceglie;

4^ classificata squadra blu: Dell’Olio – Sette.