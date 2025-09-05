“Un tanto d’acqua”, la prima puntata della rubrica di AQP parte da Bisceglie / VIDEO

Un ciclo di programmazione sull’uso dell’acqua per realizzare prodotti tipici pugliesi. Sette puntate in sette città alla scoperta di come si utilizza l’acqua.

Questo è ciò che ha ideato e che sta mettendo on line Acquedotto Pugliese per sensibilizzare all’utilizzo sostenibile dell’acqua in cucina.

Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio Alessio Giannone, alias Pinuccio.

La prima di sette puntate della rubrica “Un tanto d’acqua” parte proprio da Bisceglie dove Pinuccio ha incontrato Mimmo Di Lecce, pasticcere da oltre 35 anni, che prepara il dolce tipico della città, il sospiro.

Clicca qui per vedere la puntata intera.