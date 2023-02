Un pizzico di Bisceglie a Sanremo: prodotti tipici post-interviste agli artisti in gara

Dopo le interviste che rilasceranno subito dopo l’esibizione i cantanti in gara alla 73^ edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo potranno degustare prodotti tipici di casa nostra, made in Puglia, ancor più nello specifico provenienti da Bisceglie.

A fungere da ambasciatrice delle leccornie pugliesi nella terra dei fiori, nel corso della più grande kermesse canora tricolore, una imprenditrice biscegliese: Anna Roberto, titolare di Pusher, nota attività cittadina del settore food.

“Sono tutte specialità pugliesi, di importanti aziende pugliesi con cui omaggeremo gli artisti in gara subito dopo le interviste. Ci abbiamo già provato, riuscendoci, al Festival del Cinema di Venezia e adesso bissiamo con il Festival di Sanremo”, ha dichiarato Anna Roberto.

“Ho appreso con grandissimo entusiasmo la notizia della presenza di una nostra concittadina, una giovane imprenditrice biscegliese nella città in cui, in questa settimana, sono puntati tutti i riflettori: a Sanremo – dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – Ad Anna Roberto intendo rivolgere le congratulazioni personali, di tutta Confcommercio Bisceglie e gli auguri di proficuo e gratificante lavoro in terra ligure. Anna è la dimostrazione della tenacia, della professionalità e della capacità propositiva, oltre che dell’amore verso la propria terra, dei nostri professionisti, dei nostri operatori. La presenza della Puglia, in particolar modo, di Bisceglie a Sanremo, in questi giorni di festival, è una grande soddisfazione per l’intera comunità”, conclude Carriera.