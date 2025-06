Un piccolo tifoso biscegliese protagonista della campagna abbonamenti 2025/26 del Milan

Ha preso il via oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 dell’AC Milan, e quest’anno la copertina dell’abbonamento riserva una sorpresa speciale. L’immagine scelta è quella del piccolo tifoso biscegliese di soli 8 anni Francesco Lopolito, immortalato lo scorso anno durante la partita Milan-Fiorentina in un momento di pura passione mentre sventolava fiero la bandiera rossonera.

Una scelta che celebra l’amore incondizionato per i colori del Diavolo e che rende omaggio alla tifoseria più autentica, rappresentata in questo scatto dalla gioia e dall’entusiasmo di Francesco e del Milan Club Bisceglie. “Tifo Milan – racconta il piccolo Francesco – perché mio padre da quando ero piccolo mi ha insegnato ad amare questi colori. Quando vado allo stadio sono felice perché vedo la mia squadra del cuore e amo incitare i calciatori. Non ho un calciatore preferito amo chiunque indossa la maglia del Milan”.

I genitori di Francesco, Giulio Lopolito e Angela Mazzilli, si sono detti profondamente orgogliosi ed onorati di questo inaspettato riconoscimento. “È un’emozione indescrivibile vedere il nostro piccolo Francesco sulla copertina degli abbonamenti. È un piccolo gesto, ma per noi ha un significato enorme e ripaga tutta la passione che mettiamo nel sostenere il Milan”.

Per celebrare questo bellissimo evento, il piccolo Francesco, insieme alla sua famglia, sarà ospite del Milan allo Stadio San Siro in occasione della partita Milan-Bologna domenica 14 settembre. Sarà un’opportunità unica per vivere da vicino l’atmosfera dello stadio e ricevere l’abbraccio della grande famiglia rossonera.