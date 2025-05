Un nuovo mezzo attrezzato per la Golden Oaks: Bisceglie investe nello sport inclusivo 

Un altro importante passo verso l’inclusione sociale e sportiva a Bisceglie: sarà consegnato ufficialmente domani, mercoledì 7 maggio alle ore 18:30, presso la palestra del liceo “da Vinci”, il nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, destinato all’associazione sportiva Golden Oaks.

Il veicolo, dotato di pedana per carrozzine e sistemi di sicurezza specifici, è stato acquistato grazie a un finanziamento di 30mila euro erogato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “Sport per tutti – interventi per il potenziamento dell’attività sportiva destinata alle persone con disabilità”. Si tratta di una risposta concreta ai bisogni di mobilità degli atleti della Golden Oaks, che da anni promuove con passione e dedizione il calcio in carrozzina e altre attività inclusive nel territorio biscegliese.

Il nuovo mezzo rappresenta un supporto essenziale per accompagnare i tesserati durante le trasferte, gli allenamenti e le manifestazioni sportive, abbattendo le barriere logistiche che spesso ostacolano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sportiva.

“L’accessibilità allo sport è un diritto fondamentale – ha sottolineato il sindaco Angelantonio Angarano –. Questo veicolo non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo concreto di un impegno costante per una città dove nessuno deve restare indietro. Siamo orgogliosi di sostenere realtà come la Golden Oaks, che portano avanti con forza e passione valori fondamentali per la nostra comunità”.

A rafforzare il messaggio anche gli interventi degli assessori Roberta Rigante (Inclusione Sociale) e Maurizio Di Pinto (Sport), che hanno ribadito come il nuovo automezzo rappresenti “uno strumento di libertà e partecipazione” per tanti ragazzi e ragazze. “Grazie a questo veicolo – hanno dichiarato – la Golden Oaks potrà proseguire con ancora maggiore efficacia la sua missione sociale, abbattendo ostacoli e promuovendo il diritto allo sport per tutti”.