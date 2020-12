“Un Natale di Luce e Speranza”, il sindaco Angarano illustra le iniziative per le festività

“È un Natale diverso quello che ci approcciamo a vivere in questo complicato 2020. Sono tempi cupi e difficili, dove l’incertezza e l’ansia ci rendono soli, vulnerabili, arrabbiati. Ma è proprio in questo frangente che dobbiamo riscoprire lo Spirito del Natale e con fede nel cuore, e speranza per i tempi che verranno, stringerci nel più autentico senso si comunità”. A scriverlo su Facebook è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, BisceglieViva, AssoLocali Bisceglie, Caritas Bisceglie e Gruppo Scout Bisceglie sono orientate a concentrare il Natale su iniziative sobrie e mirate a coinvolgere le categorie delle imprese più colpite dalla crisi Covid, nonché le fasce di popolazione in difficoltà. “Abbiamo pensato che la Luce del Natale non dovesse spegnersi e, come un faro di speranza, dovesse illuminare la città ed i nostri cuori, unendoci e consolidando il senso di appartenenza. Nessuno deve restare solo, nessuno deve sentire in questo frangente così oscuro la mancanza della solidarietà cittadina”, scrive il sindaco.

Il tradizionale pranzo della Caritas non potrà tenersi in presenza a causa del rispetto della normativa anti-contagio, ma, grazie alla collaborazione di Assolocali e Caritas, sarà organizzato in modalità “Delivery”. È in corso il cartellone della Stagione Concertistica dello Storico Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie dal titolo “In Viaggio con la Banda”, sei concerti trasmessi in tv e in streaming sui social: “La musica dunque come veicolo universale di unione, solidarietà e speranza in queste festività natalizie che, malgrado segnate dalla pandemia, vivremo con ancora maggiore intensità emotiva e riflessione”. La tradizione è rappresentata anche con la classica grotta della Natività in Piazza Margherita ad opera del Gruppo Scout Bisceglie.

È partita anche l’iniziativa del Conbitur, “Luci di quartiere”, un contest che coinvolge tutta la cittadinanza promuovendo l’allestimento dei balconi con addobbi e luci, un modo per rendere ancora più palpabile l’atmosfera natalizia, grazie alla collaborazione della ditta Arca Italy che ha accolto con molto entusiasmo l’iniziativa. “Un particolare ringraziamento alle assessore Acquaviva e Sette che con tutta la sensibilità ed entusiasmo di cui sono capaci hanno reso possibile tutto questo in pochissimi giorni. Sarà un Natale di solidarietà e speranza e come tale dobbiamo viverlo mantenendo pulsante il cuore della nostra comunità”, conclude Angarano.