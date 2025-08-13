“Un macigno sul cuore”: Santamadonna annuncia la chiusura del negozio dopo 134 anni

“Un macigno sul cuore. Non ci saranno mai parole giuste per spiegare una scelta così difficile per noi, ma una cosa è certa. Santamadonna non è un posto, Santamadonna non è uno spazio, Santamadonna è una famiglia, Santamadonna siamo noi, voi, Santamadonna è un viaggio, insieme. E questo viaggio continua dal 1891”. Sono queste le prime parole che annunciano la chiusura del negozio di abbigliamento che ha scritto la storia del commercio a Bisceglie attraverso le pagine social.

“Dopo 134 anni abbiamo deciso di chiudere il nostro negozio di Bisceglie. Santamadonna si trasforma, con coraggio. Da quel carretto, quanti cambiamenti. Quest’ultimo ci permetterà di essere più vicini a tutti voi che ci seguite da tutta Italia, ci permetterà di concentrare le nostre forze, le nostre energie in una direzione nuova che ci entusiasma – fanno sapere Peppa, Giogi, Lucia e Nunzio, la famiglia che guida Santamadonna – ci permetterà di inseguire i nostri sogni. Mai come ora abbiamo bisogno di sentirvi vicini, mai come ora il vostro supporto è prezioso per noi. È stata una decisione difficilissima e chiediamo che sia rispettata. Vi vogliamo bene”.

L’attività non si ferma, si trasforma con tappe itineranti per tutta Italia con i temporary shop, eventi speciali che porteranno avanti il progetto. I titolari di Santamadonna, infine, annunciano che dal 16 agosto al 19 agosto il negozio sarà aperto per gli ultimi giorni della sua ultracentenaria storia.