“Un futuro per i giovani” progetto di orientamento universitario e professionale / PROGRAMMA

Prenderà il via oggi 22 gennaio, per concludersi il 9 aprile, il progetto di orientamento universitario e professionale “Un futuro per i giovani” organizzato dal Rotary Club Bisceglie e dal Rotaract Club Bisceglie a beneficio degli studenti di quinto anno del Liceo Scientifico, Linguistico e Coreutico “Leonardo da Vinci“.

Il progetto si inserisce nell’ambito del service distrettuale “Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo del territorio” e prevede cinque appuntamenti su ambiti tematici diversi, al fine di offrire agli studenti un’ampia panoramica sul mondo delle professioni, per una scelta universitaria più consapevole.

Durante tutti gli incontri sarà favorita l’interazione tra i relatori e i liceali.

Sabato 9 aprile sarà la giornata degli incontri one to one: gli studenti avranno la possibilità di incontrare, singolarmente o in piccolissimi gruppi, numerosi professionisti che saranno a loro disposizione, insieme agli studenti universitari rotaractiani e non. Questo consentirà di avere conversazioni più personali anche su questioni specifiche di interesse del singolo studente.

Nel progetto saranno impegnati personalmente il Governatore del Distretto Rotary 2120, Gianvito Giannelli, il Segretario Distrettuale Antonio Braia, il Presidente del Rotary Club Bisceglie, Massimo Cassanelli, e il Presidente del Rotaract Club Bisceglie, Giovanni Bombini, oltre a numerosi soci del Rotary Club Bisceglie, del Rotaract Club Bisceglie e di altri Rotary Club di Puglia e Basilicata.

Il progetto è stato realizzato in accordo con la Prof.ssa Antonella De Silvio, funzione strumentale per l’orientamento, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico del Liceo “Leonardo da Vinci”, prof. Donato Musci.

Gli incontri con i relatori si svolgeranno in forma mista, avvalendosi anche della piattaforma Meet per esigenze di sicurezza covid, e saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook “Voce al Da Vinci”.

Questo il programma degli appuntamenti:

22-01-2022 – ore 11.10 – 13.10 – Ambito giuridico-economico

Prof. Avv. Gianvito Giannelli – Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Bari, Governatore del Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata

Dott. Antonio Braia – Amministratore delegato Brecav Srl, Presidente Piccola Industria di Confindustria Basilicata, Vicepresidente nazionale Piccola Industria di Confindustria, Segretario Distrettuale Rotary

Dott. Antonello Soldani – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani

Gen. Giacomo Ricchitelli – Guardia di Finanza – Docente presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari

05-02-2022 – ore 8.10 – 11.10 – Ambito informatico, ingegneristico, scientifico e della nutrizione

Dott. Giuseppe Mastrodonato – Informatico – Chief Technology Officer di Digithon

Prof. Ing. Riccardo Amirante – Ordinario di Macchine a Fluido presso il Politecnico di Bari

Prof. Gaetano Scamarcio – Ordinario di Fisica Sperimentale presso l’Università degli Studi di Bari

Prof. Salvatore Camposeo – Agronomo – Ordinario di Arboricoltura presso l’Università degli Studi di Bari

Dott. Stefano Coratella – Dietista Nutrizionista

19-02-2022 – ore 11.10 – 13.10 – Ambito medico, farmaceutico, chimico, psicologico

Prof. Maurizio Quinto – Ordinario di Chimica Analitica presso l’Università degli Studi di Foggia, Visiting Professor presso la Yanbian University – Cina

Dott.ssa Sonia Storelli – Medico Pediatra – Coordinamento malattie rare presso ARESS – Regione Puglia

Dott. Gaetano Lopopolo – Chimico Farmaceutico

Dott. Antonio Consiglio – Psicologo e psicoterapeuta

12.03.2022 – ore 8.10 – 10.10 – Ambito umanistico, linguistico e della comunicazione

Prof.ssa Elisabetta Todisco – Ordinario di Storia Romana presso l’Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Concetta Cavallini – Ordinario di Lingua Francese presso l’Università degli Studi di Bari

Dott.ssa Nadia Di Liddo – Responsabile Comunicazione e Animazione Territoriale – GAL Ponte Lama

09.04.2022 – ore 9.10 – 10.30 – Ambito internazionale

Gen. Pasquale Preziosa – Già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, Presidente dell’Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza

Dott. Massimo Cassanelli – Responsabile Marketing e Qualità – Frantoio Galantino

09.04.2022 – ore 10.40 – 13.10 – Incontri one to one

Gli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi di due o tre componenti, incontrano personalmente numerosi professionisti, che saranno a loro disposizione.

Ciascun incontro avrà una durata di circa 10/15 minuti, in modo da garantire una sufficiente rotazione.