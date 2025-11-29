Un fine settimana dedicato alla musica e alla pace nel Borgo del Natale

Anche questa settimana Il Borgo del Natale, nel centro storico biscegliese, accoglierà famiglie e bambini per vivere la magica atmosfera natalizia, grazie all’allestimento promosso da Associazione Borgo Antico.

Saranno gli allievi del Maestro Sokol Gjergji i protagonisti del primo appuntamento musicale di sabato 29 novembre, dalle ore 20.30 in Piazza Duomo. Una serata dedicata al bel canto e al talento di giovani artisti del territorio, ma anche un momento di riflessione per augurare a tutti un “Natale di Pace”. Questo, infatti, il titolo scelto per l’evento, che punta a promuovere un messaggio di fratellanza in tempi più che mai incerti.

Domenica, sempre alle ore 20.30, toccherà invece alle voci degli allievi della Nuova Accademia Orfeo, diretta da Vanna Sasso, allietare i visitatori del Borgo del Natale. Anch’esso un appuntamento musicale dal forte valore simbolico, non a caso intitolato “Voci per l’umanità”.

Dalle ore 18, sia sabato che domenica, i più piccoli potranno come sempre divertirsi visitando il Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo d’incanto dove poter trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, lasciandosi coinvolgere in divertenti laboratori creativi che li prepareranno all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Tutto da scoprire, inoltre, il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino, da cui sarà possibile acquistare i propri regali di Natale sostenendo chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.