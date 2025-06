Un dolce gesto di speranza: Sospiri di Bisceglie e solidarietà all’oncologico pediatrico di Bari

Una missione di dolcezza e umanità ha portato un pezzo di Bisceglie nel cuore del Policlinico di Bari. Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione Pasticcerie Storiche del Sospiro di Bisceglie ha fatto visita al reparto di Oncologia Pediatrica, regalando sorrisi, sapori autentici e momenti di vicinanza ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale medico.

In collaborazione con APLETI ETS, associazione che da anni si batte per migliorare la qualità della vita dei bambini oncologici attraverso attività come clownterapia, pet therapy e supporto psicologico, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di rendere più lieve una battaglia difficile che si combatte ogni giorno dietro le quinte della vita comune.

A guidare l’iniziativa, il Presidente Mauro La Notte, il Vicepresidente Pasquale Dell’Olio e il Direttore Sergio Salerno, quest’ultimo autore di una “special edition” del celebre Sospiro biscegliese, simbolo della tradizione dolciaria locale. Ad arricchire la squadra solidale anche il Consorzio della Ciliegia e Frutta Tipica di Bisceglie con il Presidente Vincenzo Misino, e per la prima volta, l’associazione Assolocali ViviBisceglie, rappresentata dal Presidente Andrea Ferrante e da Angelo Di Molfetta.

Sospiri, albicocche nostrane e fragrante focaccia sono stati donati ai bambini, alle famiglie e al personale sanitario, ma ciò che più è stato offerto è stato calore umano. «Se anche solo uno dei nostri dolci ha alleviato un momento di dolore, abbiamo fatto qualcosa di prezioso» ha dichiarato con commozione Sergio Salerno. «Il bene non deve essere sporadico: deve diventare consuetudine. Continueremo a sostenere APLETI ETS e invitiamo tutti a fare lo stesso».

Commosso anche il Presidente del Consorzio della Ciliegia Vincenzo Misino, che ha raccontato: «È stata una giornata speciale. Portare un sorriso a questi bambini è un dono che arricchisce il cuore. Le albicocche del nostro territorio hanno aggiunto un tocco di genuinità a un momento già ricco di emozioni».

Andrea Ferrante, Presidente di Assolocali, alla sua prima visita in un reparto oncologico pediatrico, ha condiviso un’esperienza profonda: «L’aria era piena di speranza, e quei piccoli guerrieri ci hanno insegnato tanto. Il loro coraggio ci invita a riflettere sul valore della vita e su quanto spesso dimentichiamo di essere fortunati».