“Un coperto per la Festa”: Bisceglie unisce tavola e solidarietà per la Festa Patronale

Torna anche quest’estate l’appuntamento con “Mercoledì della Solidarietà – Un coperto per la Festa!”, l’iniziativa promossa da Assolocali in collaborazione con il Comitato Diocesano Feste Patronali e con il patrocinio del Comune e di Confcommercio Bisceglie. Un progetto che, ogni mercoledì di luglio, permetterà ai cittadini di contribuire concretamente all’organizzazione delle celebrazioni dedicate ai Santi Patroni Mauro, Sergio e Pantaleone, semplicemente cenando nei locali aderenti.

L’iniziativa prevede che il costo del coperto venga devoluto interamente al Comitato Feste, trasformando così un pasto in un gesto di solidarietà. Oltre alla donazione, ogni cliente riceverà un tagliando valido per una lotteria con premi offerti dagli stessi ristoratori.

«Un’idea semplice, ma di grande valore per la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano, esprimendo gratitudine verso Assolocali e Confcommercio per il sostegno alla festa più sentita dai biscegliesi. Sulla stessa linea anche Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie: «Un gesto concreto per custodire il patrimonio di fede e identità della nostra città».

Andrea Ferrante, presidente di Assolocali, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Tutti i mercoledì, i ristoranti associati devolveranno con gioia il coperto per contribuire al successo delle Feste Patronali. Una dimostrazione di amore verso la tradizione».

Il presidente del Comitato Feste Patronali, Pierpaolo Sinigaglia, ha ringraziato i promotori dell’iniziativa e invitato i cittadini a partecipare: «È un’occasione per sostenere la festa gustando il meglio della nostra gastronomia. La raccolta di oblazioni continua anche porta a porta, nei salvadanai nei negozi e tramite bonifico».

I locali aderenti includono: Trapetum, Altro buco, Pizzeria La Fontana, Pizzeria Dolmen, Ristorante Cocola, Sergio e Davide, Fermata Facoltativa, Andrea Ristorante/Pizzeria, Rouge Caffè, Copa Pub, Buco Preferito, Garden Gerry, Scacciapensieri, Oli Ola, Antico Granaio e L’Acquolina in Bocca.