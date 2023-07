Bistrot con vista sulla Basilica di San Giuseppe: Remì vi aspetta dalla colazione alla cena / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Remì nasce dal sogno di Paolo e Stefania Zingarelli, due fratelli innamorati della cucina che hanno deciso di aprire nella propria città, Bisceglie, in via Giovanni Bovio 80, il loro personale “bistrot”. Un locale, il cui nome richiama il protagonista del famoso film Ratatouille, dove coesistono qualità e informalità, dove è possibile sostare anche solo per un drink o un caffè, oppure prendersi del tempo per assaggiare le pietanze pensate dagli chef per il servizio serale e per i menù “business” del pranzo, ideali per chi va di fretta ma non vuole rinunciare al piacere del buon cibo.

Il locale offre la possibilità di scegliere se accomodarsi all’interno, per godere di un’atmosfera raccolta in un ambiente elegante, ricavato in una delle strutture esterne adiacenti alla Casa della Divina Provvidenza e arredato con grande raffinatezza, oppure di cenare all’aperto, godendo della suggestiva vista sull’imponente Basilica di San Giuseppe. Che sia una colazione veloce, una pausa pranzo o un pranzo di lavoro, un aperitivo pomeridiano, una cena romantica o tra amici, Paolo e Stefania sono pronti ad accontentare ogni esigenza dei propri clienti, grazie a una proposta culinaria che spazia dalle specialità di pasticceria preparate nel laboratorio interno ad una selezione di primi e secondi piatti per i pranzi e le cene (anche con tante opzioni per vegani e vegetariani).

L’idea dei due giovani gestori, ristoratori per vocazione, è quella di far diventare il loro “bistrot” un punto di riferimento sia per le persone che spesso sono di corsa, e che a pranzo possono approfittare di uno spuntino veloce o del servizio d’asporto, sia per chi ama sedersi e godersi una cena à la carte in tutta tranquillità, magari nel silenzio e nella quiete dell’ampio sagrato della Casa della Divina Provvidenza. Grazie alla possibilità, riservata ai clienti, di utilizzare il parcheggio interno all’Opera Don Uva, raggiungere Remì è inoltre comodissimo e facilissimo.

Partendo dalla tradizione pugliese per arrivare alla contemporaneità, sia nei menù che nell’idea di ristorazione modulabile in base alle necessità dei clienti, Remì rappresenta un esperimento unico nella città di Bisceglie. Un luogo che, dalle 7 a mezzanotte, con orario continuato, è pronto ad accogliere chi si ferma per un caffè con cui iniziare la mattinata, chi per un calice di vino e un aperitivo pomeridiano, chi può concedersi un po’ più di tempo per lasciarsi guidare alla scoperta dei piatti di mare e di terra presenti in menù.