Un banco in una scuola africana: il nobile gesto della Compagnia Dialettale Biscegliese / FOTO

La Compagnia Dialettale Biscegliese, reduce dal successo delle cinque serate di “Andrà… ce Giuènne vu ‘nzerò, meglionèrie sia addevendò” dello scorso dicembre, festeggia il nuovo anno con un nobile gesto.

Il Consiglio Direttivo della Compagnia, presieduto da Vincenzo Lopopolo e composto da Uccio Carelli, Pino Tatoli, Francesco Mastrodonato e Franco Di Bitetto, attraverso l’associazione tranese “Orizzonti” presieduta dal dottor Angelo Guarriello, ha effettuato una donazione benefica grazie alla quale studenti di una scuola di Zanzibar, precisamente Kendwa, hanno potuto ottenere un banco su cui studiare e costruire il loro futuro personale e professionale.

La Compagnia Dialettale Biscegliese, non nuova a iniziative a carattere benefico, si rivela dunque dispensatrice non solo di buonumore ma anche di bontà.