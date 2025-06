Un autentico successo per la Festa Provinciale dello Sport a Bisceglie / FOTOGALLERY

Un autentico successo sotto tutti gli aspetti. Questo il temine che racchiude al meglio l’edizione 2025 della Festa Provinciale dello Sport andata in scena lo scorso 15 giugno nell’area polifunzionale di via San Martino a Bisceglie.

L’evento, organizzato dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il CONI Puglia e il CONI Bat, ha permesso alle circa trenta associazioni sportive presenti di poter mettere in vetrina le virtù principali del proprio lavoro. Un modo per far conoscere agli avventori il proprio mondo e magari anche entrare a farne parte. Presente anche un’area food allestita da Assolocali e Confcommercio.

Sul palco poi spazio all’approfondimento con un focus su ogni singola realtà che ha avuto il suo momento di gloria e ricevuto l’attestato di partecipazione dal Comune di Bisceglie. Nel corso della serata spazio agli interventi del presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto, il delegato provinciale del CONI, Antonio Rutigliano, il Sindaco Angelantonio Angarano, l’Assessore allo Sport Maurizio Di Pinto con un momento dedicato alla memoria di Sergio Cosmai grazie alla presenza alla presenza della professoressa Tiziana Palazzo con la figlia Rossella.

Un continuo susseguirsi di sorrisi ed emozioni in un contesto positivo terminato poi con il concerto de I Bambini di Vasco, “Una meravigliosa giornata di sport. Che spettacolo vedere così tanti bambini e ragazzi appassionati, uniti nei valori della lealtà, del gioco e dell’amicizia nella nostra area Polifunzionale – ha dichiarato il Sindaco Angarano – che oltre ad ospitare il mercato settimanale si conferma adatta ad ospitare grandi manifestazioni, esattamente come nei nostri intenti. Un grazie al CONI, al presidente regionale Angelo Giliberto, al delegato provinciale Antonio Rutigliano, alla famiglia di Sergio Cosmai che continua a guidarci con il suo esempio, a Confcommercio Bisceglie e Assolocali, a tutte le società sportive partecipanti che hanno reso indimenticabile questa Festa dello Sport e all’Assessore Maurizio Di Pinto, per aver organizzato insieme a tutta l’Amministrazione un evento così bello”.

“Siamo orgogliosi del grande successo della Festa dello Sport – ha commentato l’Assessore Di Pinto – un evento che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione e coinvolgimento. La giornata ha visto la presenza entusiasta di centinaia di cittadini, famiglie, atleti e appassionati di tutte le età, uniti dalla passione per lo sport e dai valori di condivisione, rispetto e inclusione. Grazie alla straordinaria partecipazione delle associazioni sportive locali, la manifestazione si è trasformata in una vera e propria celebrazione dello spirito sportivo, offrendo momenti di divertimento, scoperta e aggregazione. La Festa dello Sport si conferma così un appuntamento fondamentale per la nostra comunità, capace di rafforzare il senso di appartenenza”. (Foto: Alessio Ferrante)