Un anno di impegno, formazione e responsabilità civile per l’Associazione Avvocati Bisceglie

Si chiude con un bilancio intenso e fortemente positivo l’ultimo anno di attività dell’Associazione Avvocati Bisceglie, che sotto la guida della presidente, Adriana Moschetti, ha portato avanti un percorso ricco di iniziative capaci di coniugare aggiornamento professionale, attenzione ai temi sociali e dialogo costante con il territorio.

Sul fronte della formazione forense, l’Associazione ha promosso numerosi eventi accreditati, offrendo occasioni di approfondimento su temi centrali per l’esercizio della professione. Tra questi, il corso dedicato alle modifiche al Codice Deontologico Forense e al procedimento disciplinare, svoltosi nel mese di dicembre al Circolo Unione di Bisceglie e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, che ha consentito un confronto qualificato sui più recenti aggiornamenti normativi. A ottobre, a Palazzo Tupputi, il seminario “L’Avvocato nell’era digitale” ha affrontato l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla professione legale, con particolare attenzione agli aspetti etici e alla centralità della supervisione umana nella ricerca giuridica e nella redazione degli atti.

Accanto alla formazione, l’Associazione ha mantenuto un forte impegno sui temi civili e culturali. Alle Vecchie Segherie Mastrototaro si è tenuto l’incontro “Emergenza carceraria e lungaggini dei processi”, arricchito dalla presentazione del libro “Sbarre” di Alessandro Messina, che ha stimolato un confronto pubblico sui diritti delle persone detenute e sulle criticità del sistema giudiziario. A Barletta, presso la Lega Navale Italiana, in collaborazione con l’Associazione Donne Giuriste – Sezione di Trani, è stato organizzato l’evento “Oltre il grido: strategie e risposte al disagio giovanile”, con un approccio multidisciplinare al tema delle fragilità delle nuove generazioni.

Di particolare impatto civile è stata anche l’iniziativa dedicata al dramma dei suicidi in carcere, che ha acceso i riflettori sull’urgenza di interventi concreti a tutela della dignità delle persone private della libertà. Sul tema della violenza di genere, l’Associazione ha promosso incontri come quello dedicato al Codice Rosa, rafforzando la rete territoriale di protezione delle vittime attraverso il coinvolgimento di operatori del diritto, del settore sanitario e dei centri antiviolenza.

Grande attenzione è stata riservata anche alla formazione dei più giovani. L’Associazione ha partecipato al Progetto Legalità nelle scuole primarie, affrontando temi come bullismo, cyberbullismo ed educazione civica. Presso il Liceo “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie, la presidente Moschetti ha inoltre incontrato gli studenti per un confronto sul diritto alla privacy e sui rischi connessi all’uso dei social network.

Nel solco dell’impegno civile e della memoria, l’Associazione Avvocati Bisceglie ha preso parte anche alla marcia cittadina contro le mafie dello scorso 13 marzo, organizzata in occasione del 40° anniversario dell’uccisione di Sergio Cosmai, vittima innocente di ’ndrangheta, testimoniando la vicinanza al mondo della scuola e il valore della memoria come strumento di educazione alla legalità.

Tutte le attività sono state rese possibili grazie al lavoro corale del Direttivo, che ha affiancato la presidente Moschetti nella progettazione e nella realizzazione degli eventi, garantendo continuità e qualità. Il bilancio dell’anno è stato anche occasione per ricordare l’avv. Maria Giuseppina “Lulù” Del Monaco, figura storica dell’avvocatura e della vita pubblica biscegliese, esempio di rigore professionale, impegno civile e profonda umanità.

Nel complesso, l’anno appena trascorso restituisce l’immagine di un’Associazione dinamica e consapevole del proprio ruolo, capace di interpretare l’avvocatura non solo come professione, ma come autentico servizio alla collettività e presidio di legalità.